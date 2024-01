È tutt’altro che conclusa la vicenda relativa alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nonostante sia trascorso ormai diverso tempo dal loro annuncio, nell’ultimo periodo la soap (perché questo sembra) si è arricchita di nuovi dettagli, indiscrezioni e pettegolezzi. A fornirli sono i diretti interessanti. Ma non solo. Intanto la conduttrice, che ha raccontato la sua verità nel docufilm Netflix “Unica” e poi, adesso, nel libro “Che stupida” (Mondadori). Poi Cristiano Iovino, il presunto amante di Ilary, che di recente ha fatto alcune rivelazioni sul flirt con la presentatrice. E adesso ci si aggiunge anche Noemi Bocchi, la nuova compagna del Pupone. Proprio lei, a Repubblica, ha così commentato le ultime vicende: “La situazione si commenta da sola. La verità viene a galla prima o poi“. Il riferimento, neanche troppo velato, è proprio alle dichiarazioni di Iovino: “Ilary era sposata e avevamo una frequentazione intima. Ci vedevamo a casa mia”. Insomma, Noemi – di cui FQMagazine aveva già parlato nell’ormai lontano luglio 2022 – si è tolta giusto qualche sassolino dalla scarpa, rompendo inaspettamente il silenzio. Molto raramente, infatti, Bocchi si era esposta sulla vicenda.

Alex Nuccetelli e le sue rivelazioni: “Iovino mi aveva parlato di Ilary Blasi”

Tutto il contrario di Alex Nuccetelli, il noto imprenditore, ex marito di Antonella Mosetti, che fin da subito ha aggiunto carne al fuoco parlando di Ilary Blasi e dell’amico Francesco Totti. Adesso, dopo un periodo relativamente lungo di silenzio, è tornato a parlare. Lo ha fatto a Fanpage: “Conosco Cristiano da una decina di anni. Lo avevo preparato atleticamente. Cristiano sapeva perfettamente che sono amico di Francesco Totti ma sa anche che rispetto le confidenze ricevute dagli amici. Così come su Francesco sono girate tante voci, altrettante ne ho sentite su Ilary Blasi. Ho sempre preferito farmi gli affari miei”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Se mi avesse mai parlato di Ilary? Sì, ma ho aspettato che fosse lui a uscire allo scoperto. Non me la sentivo di parlarne al posto suo”.

E ancora ha detto: “(Totti, ndr) l’aveva scoperto per conto suo dal telefono (del presunto tradimento di Blasi con Iovino, ndr). Non potevo rovinare un matrimonio durato 20 anni e quindi, finché non vedo, sto zitto. Come potevo esserne certo al punto da espormi? Magari Iovino poteva avermi raccontato una sciocchezza per fare il figo. Quando Totti me ne ha chiesto conto, gli ho raccontato che cosa si diceva a Roma e che cosa mi aveva detto lo stesso Cristiano. Parliamo di un periodo antecedente all’arrivo di Noemi Bocchi nella sua vita. Posso dirti che già all’epoca in cui Francesco lasciò la Roma, le crepe familiari erano consistenti: Totti si lamentava di avere una moglie poco accondiscendente. Certo, non pensava a un tradimento. È un uomo abituato al fatto che tutte le donne siano innamorate di lui, anche perché ha mille qualità. Ha sempre dato poco peso al fatto di essere poco coccolato, cosa che ha ritrovato adesso con la nuova compagna con la quale sta vivendo una seconda giovinezza“. Infine ha concluso parlando del rapporto tra l’ex capitano giallorosso e il personal trainer: “Non si conoscono nemmeno. Fanno vite completamente diverse. Francesco ha un suo orgoglio. Gli era già costato tanto dovere credere a quanto accaduto. È sempre stato profondamente orgoglioso di sua moglie, l’ha amata come non mai. Se è andato fuori casa, prima di Noemi, lo ha fatto perché non aveva vicino a sé la moglie”, ha assicurato.