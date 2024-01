Enrico Mentana diventerà nonno. La notizia gli è stata data dalla secondogenita durante i festeggiamenti del 69esimo compleanno del conduttore. Quale regalo migliore, allora? La gioia, per Mentana e famiglia, è veramente tanta, come testimoniato anche dal settimanale “Chi“, che ha pubblicato alcune foto sull’intima festa. La location era un ristorante romano vicino alla Fontana di Trevi. Oltre alla compagna Francesca Fagnani, il giornalista, era in compagnia dei quattro figli (Stefano, Alice, Giulio e Vittoria) e dei suoi ‘amici a quattro zampe’ che, soprattutto nell’ultimo periodo, l’hanno accompagnato durante i Tg. E’ Alice Mentana (32 anni), figlia del giornalista e di Letizia Lorenzini Delmilani, che renderà prossimamente nonno il direttore del TgLa7. La futura madre si è laureata in Marketing alla Bocconi e vive a Milano.