“Ho avuto una bella relazione con una donna e considero l’intero genere femminile, nella sua affascinante complessità, molto più seducente di quello maschile. Non ricordo di aver mai respinto il corteggiamento di una donna, a condizione che questa mi piacesse”: così Ginevra Lamborghini a Novella 2000. L’ex volto del Grande Fratello Vip ha raccontanto i suoi amori, anche quello che ora vive con Edoardo Casella: “In futuro? Vorrei avere tanti figli e difendere in loro l’incanto della fanciullezza. Io col mio passato ho dovuto fare pace, loro non dovrebbero neppure litigarci (…) Sono fidanzata e molto felice. È la persona che frequentavo prima di entrare nella casa del GF. In realtà a quel tempo ci frequentavamo da un mese, tra noi non c’era una relazione consolidata e non si può dire che stavamo insieme. Ci stavamo conoscendo”. Qualche cenno anche alla sua famiglia e a un’infanzia complicata: “Per fare musica ho attinto a eventi dolorosi del mio passato, ed essere cresciuta in una famiglia disfunzionale ha fatto sì che ne abbia vissuti tanti. Da bambina avrei voluto che tra me e i miei genitori ci fosse più dialogo, ma quello che non ci siamo detti sta defluendo nell’arte”. Lamborghini ha parteciparo anche a Tale e Quale Show. È la sorella di Elettra con la quale però, come ha detto lei stessa quando si trovava nella Casa del Grande Fratello, non ha alcun rapporto: “Non ci parliamo dal 2019. Sono stata l’unica della famiglia a non essere invitata al suo matrimonio”.