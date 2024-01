“C’è stato un flirt nel 2001, un breve flirt”. Flavia Vento rompe il silenzio su uno dei gossip più chiacchierati degli ultimi vent’anni, quello relativo a una presunta liaison tra lei e Francesco Totti. Negli anni si è scritto di tutto e di più, soprattutto quando – in tempi più recenti – la questione era entrata a gamba tesa persino durante una puntata del “Grande Fratello Vip” allora condotta da Ilary Blasi e che vedeva Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ospite. Secondo lui la conduttrice sarebbe stata tradita a un mese dal matrimonio proprio con Flavia Vento. Ora che il matrimonio tra la showgirl e il ‘Pupone’ è finito, è tempo per la soubrette di vuotare il sacco.

LA VERITÀ DI FLAVIA VENTO – Lo fa a “Storie di donne al bivio”, il programma di Monica Setta in onda questa sera su Rai 2. “È una storia di cui si parla da vent’anni e si è detto di tutto – esordisce Vento come anticipa l‘Ansa – Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo”. La soubrette prosegue: “C’è stato un flirt nel 2001, un breve flirt. Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po’ così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent’anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subito e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio”. Stando alle parole di Vento, dunque, l’affair con l’ex calciatore sarebbe antecedente alla storia d’amore di quest’ultimo con Ilary Blasi, conosciuta nel 2002. Nei giorni scorsi Flavia Vento ospite di Caterina Balivo a “La volta buona” aveva fatto sapere che presto avrebbe raccontato la propria verità, e così è stato.

FLAVIA VENTO E L’AMORE – Nel salotto di Monica Setta ha poi ripercorso la propria vita sentimentale: dal primissimo fidanzato Andrea, figlio di Sergio Leone fino alla scelta della castità (“Sono casta da un decennio. Gli uomini della mia vita mi hanno deluso. Chi era alcolizzato, chi, ludopatico. Non mi sono mai sentita amata veramente”) fino a quel grande rimpianto che porta il nome di Leonardo DiCaprio. “Ho perso la testa per lui” spiega “Ci siamo incrociati varie volte e solo una in America lui mi disse di stare insieme. Non riuscii a farlo perché quella sera, avendo mangiato funghi, passai una notte d’inferno per un’intossicazione. Resta il grande rimpianto della mia vita”. Un piatto di funghi: questo lo sliding doors nella vita di Flavia Vento. Superatela, se ci riuscite.