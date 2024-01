“Intervento andato benissimo” per Riccardo Fogli. Così è intervenuto l’ex frontman dei Pooh sul proprio profilo Instagram. Il bassista ha postato una foto di sé in ospedale; la flebo e la mano ingessata hanno subito allarmato migliaia di fan che sono stati però rassicurati, da Fogli, tramite una didascalia postata in una storia sui social. “Volevo tranquillizzarvi, ho avuto un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa”, ha scritto l’ex gieffino, in merito alle proprie condizioni di salute.

L’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al cantautore di tornare a godersi la quotidianità assieme alla propria famiglia, dove lo aspettano la moglie Karin Trentini e loro figlia Michelle, di 11 anni.