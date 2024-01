Flavia Vento e Francesco Totti, ci risiamo. Sono ormai anni che serpeggia un gossip su un presunto tradimento dell’ex capitano giallorosso con Flavia Vento, mentre lui stava per sposarsi con Ilary Blasi (all’epoca anche incinta di Cristian, il loro primogenito). Di questa storia si è parlato e riparlato, la stessa conduttrice Mediaset affrontò il discorso in prima serata su Canale 5 insieme a Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che tirò fuori il gossip, scagliandosi contro di lui. Ieri, 5 gennaio 2024, Vento è tornata a parlarne nello studio di La volta buona, il programma Rai condotto da Caterina Balivo.

Durante il momento del “tritacarte” – ovvero il format in cui l’ospite deve scegliere tra due personaggi della sua vita e mandare l’altro nel tritacarte – Vento ha fatto alcune affermazioni sul Pupone. Dovendo scegliere tra Francesco Totti e Tom Cruise, Flavia Vento ha deciso di tritare proprio Totti: “Amore Tom ti amo. Amore mio”, ha esordito lei. Poi la showgirl ha aggiunto: “Posso dirti una cosa? Io in 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia e ho fatto finta di niente. Ma ti posso dire che è stata una storia che mi ha ferito tantissimo nell’orgoglio di donna perché non è bello quello che è successo“.

“Ti parlo da donna ferita, io spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me – ha spiegato l’ex modella romana -. La storia è lunga”. “Poi magari un giorno torniamo e ne parliamo. Tra un anno torno. Io ho detto tutto però, ti ripeto, tutto quello che hanno scritto.. soprattutto quello che ha scritto lui nel libro. Sarebbe stato meglio se non avesse scritto di me. Ci sono pagine rivolte a me. Cosa c’è di vero? Prima o poi lo scoprirai, non ti preoccupare”, ha detto Vento. Allora la conduttrice, incalzando: “Su un’altra rete?”.

E Flavia Vento ha replicato: “No, su un’altra rete no. Adesso, periodo di festa, ricordare cose negative della mia vita non mi va”. “Vediamoci il 15 gennaio, che l’albero di Natale non ci sarà e ti creerà meno imbarazzo”, ha detto Balivo. Accadrà veramente? Cosa rivelerà, di nuovo, la showgirl romana? Non resta che attendere. In seguito l’intervista è continuata e Vento ha parlato anche di Tom Cruise: “Lui fidanzato? Non c’è ancora nulla di vero, è solo un vociferare. Dai, per favore”, ha esordito. E ancora, parlando dell’attore famoso in tutto il mondo, ha affermato: “Lei (la nuova fidanzata, ndr) ha 36 anni, io 10 in più ma Tom 60. Meglio una donna colta come me e matura. E poi, comunque, di vero non c’è niente. Se è vero, mi casca un mito. Il motivo? Con tutte le donne belle, belle che potrebbe avere..“. Infine, tenendo in mano la foto di Cruise e mettendo quella del Pupone nel tritacarte, ha gioito dicendo: “Oh, che bello. Via! Si è fatto tutto a pezzi, menomale”.