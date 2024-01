“Chiara Ferragni è un’amica, quello che le è successo e ha fatto è risaputo e lei ne pagherà le conseguenze. Ma tutti le danno addosso, non vedo perché debba farlo anch’io”: così Cristina Fogazzi, conosciuta come Estetista Cinica (che è anche un brand di successo da lei lanciato), si è espressa su Instagram a proprosito del “pandoro gate“. E a Repubblica spiega: “Io sono diventata un po’ famosa a 50 anni: chissà quante cazzate avrei fatto, se mi fosse successo a 25. A lei è caduta addosso una tempesta senza precedenti: rispetto alla storia del pandoro, le battute sessiste di Giambruno con la collega sono state valutate un milionesimo. Cosa sarebbe accaduto se certe cose le avesse dette Fedez? Sarebbe venuto giù il mondo. Come minimo ci sarebbe stata una crociata sotto casa di Chiara, le avrebbero gridato di divorziare e portargli via i bambini”. Secondo Fogazzi, “le gogne” hanno radici ben più lontane dei social media: “Quasi tutto passa dalla scarsa qualità della nostra tivù, che da molti anni punta sulla cultura della rissa, ben prima che ci fosse Internet. Ora gli odiatori sono armati e interagiscono“. Lei che sui social è popolarissima, come si comporta? “All’inizio intervenivo come se fossi al bar con le amiche, poi mi sono accorta che la gente mi riconosceva per strada, e che certe mie frasi venivano riportare in home page sui principali siti d’informazione. Così ho capito che il gioco era cambiato. Allora ho imparato anche a tacere: se aspetto un’ora che mi servano a ristorante, poi non ci faccio un post”. E sul caso Pedretti afferma: “Non si può ridurre tutto a Selvaggia Lucarelli, non le si può addebitare ogni responsabilità per quanto accaduto. Chiediamoci cosa si era messo in moto dopo quel messaggio”. Ammette, Estetista Cinica, di avere paura “di sbagliare, perché non sono una santa. Paura di quello che mi cadrebbe addosso, di quello che potrebbe capitare alla mia azienda. In Italia, avere successo è imperdonabile. Se hai soldi, di sicuro li hai fatti in qualche modo strano: ecco perché mi dicono furba, e mai brava”.