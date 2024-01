Passano gli anni, passano i panini, ma il Crispy McBacon rimane uno dei prodotti più acquistati dai clienti McDonald’s. La catena di fast food ha pensato allora di fare un ‘regalo’ a tutti gli amanti dell’alimento, realizzando la salsa Crispy. Doveva essere il condimento per eccellenza, ma si sta rivelando un flop, almeno per il momento. Su TikTok sono moltissimi i video di utenti che si sono detti insoddisfatti della salsina. Le alte aspettative, dunque, parrebbero non esser state rispettate. C’è ben altro però.

Gloria Bossi, una delle creator maggiormente attive sul fronte ‘salsa del Crispy’, ha segnalato decine di testimonianze di persone che avrebbero avuto effetti collaterali poco dopo la consumazione del discusso prodotto. Alcuni, sempre secondo quanto riportato dalla tiktoker, sarebbero addirittura finiti in ospedale. Il contenuto presente nell’intingolo, non sarebbe fedele all’originale. Copiata per anni ed anni, anche da molteplici food creator, il punto forte del Crispy McBacon è sempre stata la salsa presente all’interno del panino. Quella proposta dall’azienda statunitense, doveva essere la versione che avrebbe dovuto mettere la parola ‘fine’ a tutta la (sana) concorrenza che negli anni si è creata attorno all’hamburger. Ma qualcosa, a quanto pare, è andato storto.

“Ho passato la notte a digerire un gusto che sapeva di catrame e di plastica, veramente nauseante“, è il racconto riportato da Bossi che, successivamente, ha condiviso sulla piattaforma alcune delle segnalazione a lei giunte. “Ho avuto un sapore acido in bocca per 5 o 6 ore, avevo un senso di nausea per tutta la cena”, si legge in uno dei commenti. E ancora: “Ieri sono andata al Mc, ho voluto provare la salsa e quando sono tornata a casa vomitavo in continuazione, talmente tanto che sono in ospedale“, ha scritto un’altra. Tra le tante teorie che stanno rimbalzando sul web, quella maggiormente ‘accreditata’, darebbe la colpa all’abbondante presenza di capperi, che scatenerebbe (ad alcuni consumatori) effetti indesiderati, specialmente a chi debole di stomaco.