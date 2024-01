L’Estetista Cinica, all’anagrafe Cristina Fogazzi, ha deciso di pubblicare alcune storie in merito al caso Chiara Ferragni. Dopo vari commenti in cui i follower le chiedevano di commentare la vicenda dell’amica influencer, l’Estetista Cinica ha chiarito: “È da un mese che sotto ai miei post e in direct che molte persone scrivono ‘che cosa pensi di Chiara Ferragni’ e quando io dico ‘perché ti dovrei dare la mia opinione su Chiara, la conosco, siamo amiche, l’ho fatta anche lavorare, perché devo venire qua a sputarle in faccia’. La risposta è sempre ‘ma tu hai sempre un’opinione su tutto'”.

Lo “spavento”, dice ancora l’imprenditrice “è successo ieri”: “È accaduta una cosa che ha fatto molto parlare di social network, ma nessuno mi ha chiesto cosa ne pensassi e quindi questo mi conferma che a nessuno frega niente della mia opinione come è giusto che sia, ma che qua è diventato Hunger Games“. Secondo Fogazzi “ci sono persone che vogliono la lotta fratricida, i capelli tirati…qualcuno vuole Hunger Games, cioè vuole la gente s’ammazzi l’un l’altro per portare a casa il proprio culo, ‘siccome tira una brutta aria parlo male di te così porto a casa consenso io’. Ma c’è qualcuno veramente che vuole una cosa così orrenda?”.

L’influencer-imprenditrice, però, nelle stories si tira fuori da questo “gioco”: “Non mi troverete mai in una arena a tirare i capelli a una persona alla quale sono vicina per non farmi giudicare male, per fortuna credo ancora che ognuno risponda per sé e se sono vicina a una persona che inciampa o gli succede qualcosa, gli va detto di persona non davanti a un milione di follower”.

Per la prima volta, confessa l’Estetista Cinica “ho pensato ‘chiudo tutto'”.