Il presidente della Calabria Roberto Occhiuto è rimasto coinvolto domenica in un incidente stradale sull’autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia mentre viaggiava da Reggio a Cosenza per il congresso provinciale di Forza Italia. Dalle prime indicazioni, sembra che l’auto abbia perso aderenza finendo contro un muretto che delimita la strada.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate una eliambulanza e un’ambulanza da Vibo Valentia che hanno portato i presenti a bordo dell’auto – l’autista, il presidente, suo figlio e una sua collaboratrice – all’ospedale di Catanzaro per gli accertamenti.

Da quanto ha comunicato lo staff dopo l’incidente, Occhiuto sta bene, ha “una lussazione alla spalla sinistra e qualche contusione”. Invece la sua assistente, Veronica Rigoni, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla testa per un’emorragia cerebrale conseguente ad un trauma cranico; la prognosi è riservata ma, in base a quanto riferito, la Tac post operatoria non ha fatto emergere criticità e tutti i parametri sono nella norma.

Nel corso della giornata sono arrivati moltissimi auguri di pronta guarigione sia per il presidente Occhiuto che per la sua assistente, da parte di molti colleghi senatori e deputati come Giuseppe Mangialavori, Francesco Silvestro, Roberto Calderoli, Giorgio Mulè, Licia Ronzulli, Sandra Savino e Alfredo Antoniozzi.