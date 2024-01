A 25 anni dalla morte di Fabrizio De Andrè, giovedì sera centinaia di persone si sono ritrovate in piazza Duomo a Milano per cantare insieme le canzoni di Faber per oltre due ore. “Una cantata anarchica” che si è svolta non solo a Milano ma in tante città italiane per ricordare la figura del cantautore morto l’11 gennaio 1999.