Su Tiktok è conosciuto come “Ruttovibe” e conta oltre 1,4 milioni di follower. La sua abitilità? Esibirsi con eruttazioni. L’ultima “performance” però non è andata come previsto: Cristian, il nome del tiktoker all’anagrafe, si è infatti “espresso” in Piazza Montecitorio. L’episodio non è sfuggito ai Carabinieri che hanno chiesto all’influencer le generalità, identificandolo. Dopo aver riavuto i documenti il tiktoker ha parlato con alcuni cronisti: “Non ho ben capito, mi hanno preso i documenti, mi sono spaventato, non volevo offendere nessuno. Tornassi indietro? Lo farei più lontano da qui”.