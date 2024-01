Ilary Blasi e il battesimo del nipotino, il piccolo John Panicci, secondogenito della sorella Melory e Tiziano Panicci. In molti i siti che hanno fatto notare il look sobrio della conduttrice che però non ha dimenticato di portare con sé una borsa Chanel. Blasi è reduce dal successo di Unica, il doc su Netflix che racconta la sua verità sulla separazione da Francesco Totti. E la piattaforma streaming parrebbe puntare molto sul volto di Canale5 che ha intervistato Pedro Alonso in occasione dell’uscita della serie tv Berlino. Ma il primo canale del Biscione punta sulla conduttrice? A dire la verità in questi giorni sono spuntati diversi nomi come papabili conduttrici dell’Isola dei Famosi. Tra i preferiti di FQMagazine, quello di Vladimir Luxuria. Blasi è di ritorno da una vacanza romantica sulla neve, in compagnia anche delle figlie.