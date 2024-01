Andrea Moretto è morto all’età di 51 anni. Il giornalista, caporedattore al Tg Padova di Telenuovo, lascia la moglie Stefania ed il figlio Dario di 14 anni. Era proprio con loro che stava trascorrendo le vacanze natalizie in Salento quando un arresto cardiaco lo ha costretto al ricovero in ospedale nella notte tra Natale e Santo Stefano. Quindi, dopo aver dato qualche segno di miglioramento, le sue condizioni di salute sono gravemente peggiorante nella giornata del 3 gennaio. Poi il 4 è arrivata la notizia del decesso.

“I funerali di Andrea Moretto saranno celebrati lunedì 8 gennaio alle 10.30 alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Montà, quartiere in cui viveva con la moglie Stefania e il figlio Dario. La salma del nostro caporedattore, scomparso a Lecce nella notte del 4 gennaio dopo un attacco cardiaco, farà ritorno a Padova domenica mattina, 7 gennaio, intorno alle 13. Dalle 14.30 alle 18 verrà allestita la camera mortuaria per quanti vorranno tributargli un ultimo saluto”, si legge in un post su Instagram di Telenuovo.

Appassionato di sport, soprattutto di calcio e volley, Moretto era molto amato dai colleghi, che gli hanno reso omaggio con un messaggio: “Andrea era una persona eccezionale capace di starci accanto tanto nei momenti di impegno lavorativo quanto nelle vicissitudini personali e familiari”, si legge nella nota. E ancora: “Sempre in prima linea, da leader, nell’organizzazione della cronaca quotidiana, ci ha guidato nella professione tenendo come bussola la scrupolosa verifica della notizia. Andrea, però, con la sua contagiosa ironia, era anche il primo a sdrammatizzare i momenti di inevitabile alta tensione”.