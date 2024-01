Britney Spears dice addio alla musica. La popstar su Instagram ha commentato le voci riportate nei giorni scorsi da diversi tabloid secondo i quali da tempo sarebbe in cantiere un nuovo disco per l’ex lolita del pop. La diretta interessata, però, ha spento in modo piuttosto drastico le speranze dei fan: “Giusto per essere chiari, molte delle news non sono altro che spazzatura! Continuano a dire che mi sto rivolgendo a persone a caso per fare un nuovo album. Non tornerò mai più nell’industria musicale!” ha scritto su Instagram.

L’ASSENZA DALLE SCENE – L’ultimo lavoro in studio di Britney, Glory, risale al 2016. Da quel momento la cantante si è rifiutata di tornare in sala d’incisione finché non fosse riuscita a liberarsi dalla tutela legale del padre. Il traguardo tanto ambito è stato raggiunto sul finire del 2021 ed erano in molti a sperare che il comeback fosse tra i suoi progetti futuri, complice anche la fortunata collaborazione con Elton John per Hold Me Closer pubblicata nell’estate 2022. I piani della popstar, però, a quanto pare sono molto diversi e non contemplano un ritorno sulle scene da protagonista. Stando alle sue parole, infatti, si starebbe dilettando a comporre musica per altri artisti usando un nome fittizio: “Quando scrivo, lo faccio per divertimento o per altre persone. Per quelli che hanno letto il libro, ci sono tante altre cose che non sapete di me. Ho scritto più di 20 canzoni per altri negli ultimi due anni. Sono una ghostwriter e onestamente mi sta bene così […]” ha continuato nell’ultimo sfogo su Instagram.

LA FINE DI UNA CARRIERA – Eppure, come confermato da Rolling Stone, il team dell’artista già da diverso tempo stava preparando brani da sottoporre alla sua attenzione, contattando autori e produttori di primo livello (alcuni dei quali avevano confermato in prima persona di essere al lavoro per la Spears, come gli Stargate). La speranza era che la cantante mostrasse entusiasmo per il materiale e decidesse di rimettere piede in studio per incidere le canzoni. Viste le parole di Britney viene invece da pensare che lo staff della casa discografica si sia mosso in autonomia senza interpellarla. Rischia così di calare definitivamente il sipario sulla sua carriera da cantante, dopo oltre 150 milioni di dischi venduti che hanno fatto di Britney Spears l’artista che ha venduto di più tra il 2000 e il 2010.