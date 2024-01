Alessandra Amoroso è tornata virale su TikTok per un fatto accaduto a Ossana, in provincia di Trento. La cantante e il fidanzato si sono presentati al ristorante “Antica Osteria” per chiedere se ci fosse la possibilità per entrambi di poter cenare. Andrea Marziano, cameriere di turno quella sera, ha deciso di raccontare nel dettaglio sull’app cinese quanto accaduto sul posto di lavoro. “Ho mandato via Alessandra Amoroso dal ristorante” – ha esordito il giovane cameriere. “Entra questa ragazza con il compagno e mi chiede se avessi un tavolo, io guardo l’agenda e le rispondo di no, perché eravamo al completo. Lei mi ringrazia si gira e se ne va”.

A quel punto, stando al racconto di Marziano, sarebbe stato il collega a fargli notare che si trattasse proprio della cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo. “Non avrei comunque potuto fare niente perché eravamo al completo, però mi è dispiaciuto”, ha specificato il dipendente nel video. Sfogo che si è chiuso con un appello del giovane alla stessa Amoroso: “Alessandra, mi dispiace averti mandato via. Torna e ti prometto che un tavolo te lo trovo”. Invito accettato. Sul profilo di Andrea Marziano è comparso un secondo video dal titolo “leri sera ho servito Alessandra Amoroso nel ristorante dove lavoro”.

La cantante salentina, prima di presentarsi al ristorante, ha deciso di prenotare per tempo il tavolo per la cena. “È stata il primo personaggio famoso che ho servito e avevo un po’ di ansia. Ma lei è stata dolcissima, una coccola, mi ha messo subito a mio agio”, ha confessato emozionato Andrea. E ancora: “Abbiamo chiacchierato tutta sera, mi ha fatto ridere con le battute. Sono stato contentissimo di averla servita e, prima che andasse via, le ho chiesto di farci una foto insieme e lei ha detto di sì”.