Le apparenze, a volte, ingannano. L’influencer ‘dei sogni’ ha un nome e cognome: Emily Pellegrini, ed è un volto ‘nuovo’ su Instagram. All’attivo conta 150 mila followers e ha fatto innamorare di sé calciatori, tennisti e miliardari a tal punto che alcuni di loro hanno provato a mettersi in contatto con lei. Parrebbe tutto normale se non fosse per un (enorme) dettaglio. Emily non esiste. O meglio, è un personaggio interamente creato grazie all’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.

L’ideatrice della modella è stata intervistata dal Daily Mail e ha ammesso di aver ricevuto parecchie richieste di frequentazione, su tutte da un calciatore tedesco: “Com’è possibile che una donna così bella non abbia un ragazzo?”, ha domandato l’atleta, che ha ricevuto come risposta “Non so hi hi hi”. Ignaro si trattasse di una ragazza non reale, il giocatore ha insistito, chiedendole se potevano scriversi su WhatsApp. Nella lista degli ammiratori di Emily ci sarebbe finito anche un amico di Cristiano Ronaldo.

“Ho chiesto a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell’uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo”, ha spiegato la creatrice della finta influencer che ha attirato su di sé persino le attenzioni di prestigiosi brand. “L’obiettivo era renderla simpatica e attraente – ha continuato -. Volevo mantenerla il più reale possibile”. La donna ha inoltre aggiunto di essere stata ricercata da facoltosi uomini di Dubai per “incontrarsi e mangiare nei migliori ristoranti”.

Emily può essere considerata anche come una ‘macchina da soldi’; sempre la sviluppatrice ha ammesso di riuscire a guadagnare 10 mila dollari a settimana grazie Pellegrini. Oltre a Instagram, la bellissima ‘creazione’ è presente anche su “Fanvue”, una piattaforma simile ad OnlyFans