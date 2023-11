“Compriamo casa a New York?”, “Va bene dai, fammi pubblicare una foto”. Ironizza così un utente sotto al post pubblicato da outpump su Instagram ieri 22 novembre. Si tratta della classifica stilata da Hopperhq con gli influencer più pagati al mondo. “Influencer” è forse una definizione molto ampia, ma allo stesso efficace. Si tratta – scrive Treccani – di un “Personaggio di successo, popolare nei social network e in generale molto seguìto dai media, che è in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico”.

Va da sé che poi ogni influencer è diverso dall’altro. Innanzitutto perché si rivolge ad un target differente, in secondo luogo perché si specializza in un settore differente (beauty-influencer, food influencer e via dicendo) e, non meno importante, per il fatto che ha un bagaglio di esperienze differente. Come Cristiano Ronaldo e Chiara Ferragni, per fare un esempio a noi molto vicino. Lui, campione di calcio famoso in tutto il mondo. Lei blogger e poi imprenditrice digitale riconosciuta a livello internazionale. Non due nomi a caso. Infatti adesso si scoprirà qualcosa di più sui loro guadagni e su quelli di altri influencer, nel mondo e in Italia.

I 10 influencer più pagati su Instagram nel mondo e in Italia

Si parte dalla classifica dei più pagati al mondo. Tra i 100 influencer che riescono a guadagnare di più, al 10° posto c’è Justin Bieber. Il cantante, seguito in questo momento da 292 milioni di follower, guadagnerebbe 1,763,000 dollari a post. Al 9° posto c’è Khloé Kardashian che, con 311 milioni di follower, guadagna 1,866,000 dollari a post. Saliamo fino al podio. 8° posto Beyoncé: 318 milioni di follower, 1,889,000 dollari a post. 7° posto Kim Kardashian: 364 milioni di follower, 2,176,000 dollari a post. 6° posto Ariana Grande: 380 milioni di follower, 2,264,000 dollari a post. 5° posto Dwayne The Rock Johnson: 392 milioni di follower e 2,326,000 dollari a post. 4° posto Kylie Jenner: 398 milioni di follower e 2,386,000 dollari a post.

Il podio: al terzo posto c’è Selena Gomez che, con 430 milioni di follower, mette in tasca 2,558,000 dollari a post. Medaglia d’argento per Lionel Messi: 493 milioni di follower e 2,597,000 dollari a post. Sul primo posto, davanti a tutti, c’è CR7. Cristiano Ronaldo, che può contare su 612 milioni di follower e che guadagnerebbe ben 3,234,000 dollari a post. Soffermandosi sugli influencer di “casa nostra”, invece? Al 5° posto troviamo Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con 5.3 milioni di follower guadagna 16.000 dollari a post. al 4° posto c’è Mariano Di Vaio. Il modello – 6.9 milioni di follower – prende 20.000 dollari a post. Medaglia di bronzo per Gianluca Vacchi (22.5 milioni di follower) e ben 69.000 dollari a post. Secondo posto per la famosissima Chiara Ferragni (29.6 milioni di follower) e 102.000 dollari a post. Al primo posto c’è lui: Khaby Lame. Con 80.5 milioni di follower può permettersi di guadagnare 325.000 dollari a post. Cifre da capogiro.

