Salvatore Esposito ha chiesto alla compagna Paola Rossi di sposarlo. La location scelta dall’attore di Gomorra, famoso per aver interpretato Genny Savastano, è di quelle suggestive, ovvero la pista di ghiaccio del Rockefeller center di New York. Ancora illuminata dagli addobbi natalizi, ha fatto da cornice ad un momento indimenticabile per la coppia.

Munito di pattini e di anello nunziale segretamente custodito nel taschino del giacchino, l’attore si è inginocchiato davanti alla propria innamorata per chiederle di diventare sua moglie. Paola, visibilmente emozionata, si è portata le mani in volto per la sorpresa, per poi pronunciare l’atteso “Sì”. La proposta è stata interamente registrata e caricata sui profili social di Esposito, che ha successivamente commentato: “Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere”. E ancora: “Ubi tu, ibi ego. Ovunque sarai, io sarò. Ps. She said Yes”.