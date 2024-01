Che fine hanno fatto i prodotti che diversi utenti hanno ordinato dal sito di Chiara Ferragni senza averli ancora ricevuti? Se lo chiedono in molti, soprattutto dopo che due ragazze su TikTok hanno ironizzato sulla questione scambiandosi sotto l’albero di Natale pacchetti invisibili ironizzando con queste parole: “Scambiandoci regali ordinati dal sito di Chiara Ferragni il 26/11”. La polemica che ne è conseguita ha fatto sì che la società che gestisce i marchi dell’influencer intervenisse con una nota per scusarsi e chiarire la questione.

LA REPLICA DELLA SOCIETÀ DI CHIARA FERRAGNI – Non è un periodo facile per l’imprenditrice digitale. Il 2023, apertosi con l’esperienza sanremese e il periodo molto delicato attraversato con il marito Fedez, si è concluso con il “Pandoro-gate” (che le è costato anche atti di vandalismo contro il suo negozio a Roma con scritte come “Truffatrice” e “Bandita”) e con i problemi di mancata consegna di diversi prodotti provenienti dallo store online. Fenice Srl, che gestisce i marchi legati a Ferragni, ha diramato un comunicato per chiarire l’accaduto: “Fenice Srl, società licenziante dei marchi Chiara Ferragni, in merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione riguardo il ritardo della consegna di alcuni ordini effettuati tramite il proprio canale e-commerce, precisa di essersi prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco di vendite avvenute nel periodo del Black Friday”.

LE SCUSE – Nel rinnovare le scuse a quanti sono stati interessati dai suddetti ritardi, l’azienda licenziataria ha così proseguito: “Fenice rinnova le scuse ai propri clienti interessati dal ritardo e/o da eventuali disguidi nella ricezione di quanto ordinato e precisa altresì di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 rassicurazioni da parte del provider che gestisce il servizio di e-commerce che tutti gli ordini pendenti sarebbero stati evasi entro il 15 dicembre 2023; in un successivo ulteriore controllo effettuato dalla società in data 20 dicembre 2023 con il provider, quest’ultimo ha confermato che tutti gli ordini di acquisto effettuati anteriormente a tale data (20 dicembre 2023) risultavano essere stati evasi”. Ad ogni modo la società conclude invitando “gli eventuali clienti che non dovessero ancora aver ricevuto quanto ordinato a scrivere una mail a customer.care@chiaraferragnibrand.com così da poter compiere ulteriori verifiche”.