Non si sono ancora calmate le acque dopo il “Pandoro Gate” che vede Chiara Ferragni protagonista. Tanto che ieri, 1 gennaio, su TikTok è iniziato a girare un video di cui tutti stanno parlando. Si tratta di un filmato (pubblicato sulla piattaforma cinese dall’account @imtito) girato nel centro di Roma, in Via del Babuino 152. Si tratta del civico del negozio di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, infatti, ha uno store proprio nella storica via romana. Lì, sulle vetrine e sulla targa con il logo del brand, sono apparse delle scritte ingiuriose. La prima, sotto al famoso occhio con la scritta “Chiara Ferragni” è “bandita”. La seconda, invece, riporta la parola “truffatrice” ed è stata scritta sulla lastra della vetrina dietro alla quale un manichino indossa un vestito rosso di paillettes, un braccialetto e una pelliccia chiara sopra le spalle. Stando a quanto riportato da Fanpage, tutto sarebbe già stato cancellato. In tanti, durante una passeggiata per il primo dell’anno, si sono fermati a vedere le scritte vandaliche, rimanendone colpiti.

“POV: stai guardando i prezzi del negozio di Chiara Ferragni a Roma”, scrive l’utente TikTok che ha pubblicato il filmato. “Azz”, recita invece la didascalia. Più di 400.000 visualizzazioni in meno di 24 ore e tanti commenti, come ci si poteva aspettare. “Le persone stanno aprendo gli occhi”, scrive contento un utente. “Da qualche parte bisogna partire”, un’altra opinione. E ancora altri commenti, duri: “Prezzi senza senso per un marchio inesistente, sciacalla“, “Severo ma giusto”, “Chi ha acquistato e acquista ancora i suoi prodotti l’ha fatta diventare ricca”, “Ahahaha finalmente”. Infine: “Ci volevano i bimbi truffati perché la gente aprisse gli occhi”.

Logicamente non tutti la pensano così. “Che gente povera”, scrive qualcun altro condannando il gesto barbaro. Qualcun altro sulla stessa lunghezza d’onda: “Non ho mai visto tutto questo accanimento neanche a Montecitorio. Pochezza assoluta”. Insomma, il dibattito è aperto: qualcuno difende l’influencer da 29.5 milioni di follower, ma la maggior parte sono contro di lei. Intanto da parte della Ferragni ancora silenzio. Dopo l’ultimo e famoso video risalente ormai allo scorso 18 dicembre, l’imprenditrice digitale ha scelto il silenzio social. Un silenzio che pesa.