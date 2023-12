Attraversa la strada di corsa con il rosso facendo slalom tra le auto incolonnate per il traffico in tilt e viene multata. È quanto successo all’avvocato Caterina Rizzelli mentre faceva come di consueto jogging tra le vie di Lecce, in Puglia: è stata lei stessa a raccontare l’accaduto, lasciandosi andare ad un lungo sfogo sui social. L’avvocato racconta di aver fatto una corsa, come tutte le mattine, e di aver attraversato con semaforo rosso insieme ad altre persone, tutti uomini: “Breve storia triste. Corsetta stamattina presto in città. Al semaforo rosso nessun’auto. Attraverso, insieme ad almeno altri 4 pedoni tutti uomini. Multa. Solo a me, naturalmente. 29,40 euro per rimpinguare le casse vuote. 1/2 ora ferma perché le vigilesse non trovavano neanche la norma di riferimento e il quantum (129? 164?)”.

A ancora, incalza Rizzelli: “Un Comune che ama i suoi cittadini e protegge le auto dalla forza impattante dei suoi pedoni In giro cani di grossa taglia senza museruola, monopattini in due, bici contromano e Tir sui marciapiedi. Tutte infrazioni che passano inosservate. Vi presento il Comune di Lecce. Io pago (per evitare ogni incontro ravvicinato) ma voi siete e resterete nemici dei cittadini!“, conclude. Neanche a dirlo, il suo post è diventato presto virale su Facebook, raccogliendo nei commenti l’indignazione di tanti utenti. Da parte sua, la Polizia Municipale di Lecce ha replicato dichiarando che gli agenti hanno fatto solo ed esclusivamente il proprio dovere, visto che la donna, intenta a praticare sport, seppur da pedone, ha commesso un’infrazione del codice della strada.