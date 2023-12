Oroscopo 2024, i buoni e i cattivi propositi segno per segno: “I Gemelli mandino affancul* chi lo merita, i Pesci imparino a gestire le loro 245 personalità…”

Ariete

Sarà l’anno in cui si sentirà in pace con sé stesso. Dopo le grandi trasformazioni che lo hanno coinvolto nel 2023 capirà il motivo delle sue guerre. Imparerà a fermarsi. Perché niente deve costare tutte le sue energie e la sua pace.

Toro

Nel 2024 tutto quello che sogna arriverà. E’ l’anno giusto in cui mettere in pratica ciò che si è appreso. Il Toro ha dato tanto e riceverà tanto, Si stupiranno gli altri e si stupirà da solo. Sarà molto forte e non si farà più destabilizzare. Continuerà a stare bene facendo del bene, come suo solito, ma in un anno strepitoso.