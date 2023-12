Mentre il caso Ferragni-Balocco arriva anche in Procura a Prato, i salotti televisivi continuano a dibatterne. Perché il tema sembra non stancare gli spettatori e allora pazienza se i discorsi sono quasi sempre gli stessi. Nella puntata de La Vita in Diretta, però, i toni si sono accesi più del solito. Come sempre si trattava di esprimere un parere su Ferragni ma in questo caso si è andati oltre il “pandoro-gate”. Simona Izzo ha detto la sua sull’imprenditrice digitale ed è stata molto netta: “Attenuante perché ha donato un milione di euro? E allora? Per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda… Sono carriere fondate sul niente, fondate sull’apparenza… Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica. Perché la mamma delle Ferragni è una stilista ad esempio. Lei è la donna che ha creato la fortuna di sua figlia. Sì è una scrittrice, ma anche stilista. Tanto è vero che la ragazza è cresciuta su internet, è sempre stata fotografata da quando era piccola”. A prendere le difese di Ferragni, puntualizzando i fatti, ci ha pensato il conduttore, Alberto Matano che ha fatto notare come ci sia una “grande capacità imprenditoriale” e, altro fatto innegabile, come lei abbia “percepito quello che sarebbe poi stato lo sviluppo dei social e dei media in generale. Non si tratta di una cosa così semplice”.