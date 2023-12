Anni ’80, capelli cotonati e glitter. Su ItaliaUno irrompe la serie ispirata ai cartoni animati Kiss Me Licia. Per spiegarla alla Gen Z, protagonista era Licia (per l’appunto), innamorata di quello che potrebbe essere un Damiano dei Maneskin ante litteram: Mirko dei Bee Hive. Ora, nella serie i due attori erano interpretati da Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli e tutti i ragazzini davanti allo schermo tifavano per un amore anche fuori dallo schermo. Ebbene, eccoci qui: D’Avena, oggi 59enne, ha confessato che la storia si è compiuta. “Tra noi c’era molta simpatia, c’è stato un piccolo flirt ma avevamo 20 anni, ci stava che ci scappasse l’innamoramento”, ha detto all’Adnkronos. Per i Millennial che si trovano a leggere, è forse giunta l’ora di celebrare con uno dei brani più noti dei Bee Hive (non ha mica nulla da invidiare a tanti moderni tormentoni eh): Freeway. Ma la cantante di grandi successi per bambini ha avuto modo di svelare anche il segreto della sua perfetta forma fisica. Qual è? Nessuno, niente ritocchini: “Non ne ho ancora mai fatti, nemmeno il botox, ho paura delle punturine e quindi non le faccio. Magari prima o poi le farò, per ora mi posso ancora affidare alla genetica. Anche il buon umore e la voglia di vivere mi aiutano a mantenermi giovane”.