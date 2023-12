Neanche il freddo sembra frenare Pedro Alonso. L’attore che interpreta “Berlino” nello spinoff de “La Casa di Carta“, che tra pochissimi giorni terrà incollate milioni di persone su Netflix, ha fatto il bagno nella Fontana di Trevi nonostante le proibitive temperature. No, non è stato un attimo di estrema euforia quello dello scrittore, che è stato costantemente ripreso da videocamere “da set”. Tutto concordato, dunque, con l’assessore capitolino ai Grandi eventi Alessandro Onorato ed il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che hanno presenziato durante le registrazioni. La scena sarà con tutta probabilità inserita nella serie televisiva che aprirà un “nuovo capitolo” il 29 dicembre, data in cui usciranno le nuove puntate della serie televisiva.