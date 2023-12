Il suo contratto prevedeva la presenza a Beautiful per tre anni, eppure è stato rescisso prima del previsto. Così l’attrice Krista Allen, che dal 2021 interpretava Taylor Hayes al posto di Hunter Tylo, si è trovata da un giorno all’altro fuori dalla celebre soap americana. Intervistata da Deadline, Krista parla di quanto accaduto: “La cosa più folle è stata che, proprio prima che mi scaricassero, ho fatto il servizio fotografico con il cast, poi la settimana successiva mi hanno chiamato e mi hanno detto: ‘Non ti terremo per il terzo anno, sei stata meravigliosa, arrivederci e grazie’. Cosa?”.

ADDIO TAYLOR HAYES – L’attrice prosegue così il proprio sfogo: “La cosa più difficile per me è stata cercare di rimanere in silenzio. Non sapevo cosa dire. E poi quando mi hanno scaricato, ho pensato, ‘Oh, okay, lo show lo annuncerà?’ Ma non l’hanno mai fatto. E poi il 10 dicembre, proprio di recente, è stato il secondo anniversario del ritorno di Taylor nello show, e sono tornata su Twitter per la prima volta da giugno per interagire nuovamente con i fan, solo per dire grazie perché c’erano così tanti complimenti e gente che diceva: ‘Non vedo l’ora di rivederti sullo schermo e ‘Quando torni?’”.

IL NO COMMENT DELLA SOAP – Deadline ha chiesto un commento a un portavoce di Beautiful non ottenendo però risposta. Tuttavia un insider ha rivelato che a Krista Allen sarebbe stata offerta la possibilità di ripresentarsi e lei avrebbe rifiutato. A puntualizzare questo passaggio è un membro dello staff dell’attrice, che spiega come in realtà le sarebbe stata data l’opportunità di recitare tre battute in un episodio “dopo un paio di mesi di nulla”. Un’offerta rifiutata dalla diretta interessata.

IL FUTURO DI KRISTA ALLEN – “Non ero nel copione – prosegue l’artista – quindi mi sono chiesta cosa stesse succedendo. Ho semplicemente aspettato. E i fan stavano impazzendo in questo periodo perché il personaggio di Taylor era necessario nello show. Stavano succedendo molte cose e la gente stava iniziando a twittare al riguardo. Stavano cominciando a dire: ‘Dov’è Taylor?’ […] Lo show diceva semplicemente che il mio personaggio non era necessario. Il mio agente aveva chiamato ma nessuno dava alcuna informazione […]”. L’amarezza è tanta, ma Krista Allen non ha intenzione di abbattersi e perdere la fiducia nel futuro: “Mi trasferisco ad Atlanta, in Georgia […] Sto voltando pagina, e ora passiamo al capitolo successivo”.