Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha diffuso un video sui social, girato alla fermata Repubblica, per annunciare la fine dei lavori sulla metro A e il ripristino degli orari ordinari. Nel descrivere gli interventi di manutenzione il sindaco ha parlato della completa sostituzione dei binari “che si rompevano sempre” e delle traversine definite “fraciche“. E proprio il termine romanesco, traducibile in questo caso come “fradice” e “marce”, ha scatenato l’ironia di molti utenti