Lutto per Lilli Gruber. E’ morta a 96 anni la mamma Herlinde Deutsch Gruber. Si è spenta nella sua casa di Egna (Neumarkt), in provincia di Bolzano, dove viveva da molto tempo. Il marito, Alfred Gruber, era un imprenditore edile di Cortaccia, paesino su un altopiano della valle dell’Adige. La notizia della sua scomparsa è stata data con un necrologio sul quotidiano Dolomiten ma l’assenza della giornalista dalla conduzione di “Otto e mezzo“, ieri sera, aveva fatto già presagire qualcosa.

Ad annunciare per primo l’assenza di Lilli Gruber era stato Enrico Mentana al termine del suo telegiornale su La7, spiegando che il suo momentaneo ‘stop’ televisivo era a causa di “motivatissimi impegni personali”. A sostituirla al timone di “Otto e mezzo” è arrivato Giovanni Floris: “Buonasera, benvenuti a Otto e mezzo. Lilli Gruber è trattenuta da problemi familiari e io, volentieri, do una mano”, ha detto salutando il pubblico in apertura della trasmissione.

Gruber tornerà in tv quando si sentirà pronta, dopo questi momenti di lutto: in passato, lei stessa aveva definito ‘bellissimo’ il rapporto che la univa alla madre, nonostante la distanze che spesso impedivano loro di vedersi. I funerali di Herlinde Deutsch Gruber, a quanto si apprende, si terranno venerdì 22 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola ad Egna.