Magro bottino per il ladro che questa notte si è intrufolato nella celebre pizzeria di Errico Porzio. E’ stato lo stesso pizzaiolo a raccontare quanto accaduto, sbeffeggiando – in questo video diventato virale su TikTok – l'”impresa” del malvivente. Secondo quanto riscostruito, il colpo è avvenuto nella notte, con il ladro che ha utilizzato un sanpietrino raccolto per strada, per sfondare il vetro della vetrina e introdursi nel locale. Una volta all’interno, ha puntato dritto verso il cassetto della cassa ma, quando l’ha aperto, dentro vi ha trovato solo 7 euro.

“Un nuovo milionario a Napoli – ironizza Porzio -. Nella prima mattinata, tra le 4 e le 5, la sede di Soccavo è stata colpita dall’ennesimo furto. Ovviamente anche in questa occasione sotto il periodo di Natale. Sono un uomo finito perché il furto ha un valore inestimabile. Il nuovo Lupin è stato più di un quarto d’ora a martellare su questo vetro per entrare e addirittura rischiare di tagliarsi. È entrato e in pochissimi secondi è arrivato alla cassa e ha rubato il cassetto della cassa. Dentro c’erano 7 euro. Caro ladro, ma all’interno della pizzeria che puoi trovare? Possiamo mai lasciare l’incasso della serata? Al di là dei 7 euro, hai fatto più danni che altro. Se passi in giornata, te ne do altri 3 euro per apparare la giornata”, conclude sarcastico il pizzaiolo.