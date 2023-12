Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano sarebbero stati paparazzati di nuovo assieme. E’ questo l’ultimo gossip che ha infiammato il web nelle ultime ore, dopo che qualche settimana fa l’ex gieffina aveva dichiarato i (pesanti) motivi della rottura tra i due. Nel salotto di Silvia Toffanin la ragazza aveva raccontato di aver subito diversi tradimenti da parte dell’uomo e, dopo tensioni ed incontri, avrebbero a quanto pare raggiunto un accordo per dividere la custodia della figlia, permettendo al papà di accordarsi per vedere la bimba senza particolari vincoli. Il riavvicinamento quindi pare esserci stato, ma non si sa se possa essere un ritorno di fiamma o una semplice nottata trascorsa assieme per stare accanto alla piccola.

Alcuni fotografi avrebbero visto entrare il dj la sera ed uscire la mattina successiva. Sulla rottura si è inoltre espresso l’ex compagno della giovane madre, Gianmaria Antinolfi, che all’emittente SDL Tv ha rivelato: “Io e Alessandro siamo due uomini molto diversi, penso che se piace una persona come Ale non posso piacere io. Forse per Sophie era più adatto lui, piuttosto che io. Io lì dentro ho imparato a voler bene a entrambi, mi dispiace per la rottura, le storie possono finire, mi dispiace perché quando c’è di mezzo una bambina non è una semplice storia ma una cosa che ti lega a vita. Gli auguro di trovare un rapporto sereno per la figlia, al di là del rapporto di coppia“, ha detto.