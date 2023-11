I tatuaggi rappresentano un ‘per sempre’ nella vita delle persone. A volte però, può succedere che il disegno epidermico non soddisfi le nostre aspettative o, semplicemente, che col passare degli anni ciò che ci eravamo fatti raffigurare non ci rappresenti più. A tutto c’è una soluzione e nel caso ‘dell’inchiostro permanente’, la svolta è rappresentata da trattamenti col laser che rimuovono ciò che a noi è oramai indesiderato. Lo sa bene Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha raccontato nelle proprie storie Instagram il dolore provato durante le prime due sedute di rimozione dell’enorme tatuaggio.

“Sto andando a fare la seconda seduta di laser per togliere il tatuaggio – ha raccontato l’influencer – La prima ero agitata ora ho la certezza che fa davvero male. Mi viene da piangere solo al pensiero“. Data la grandezza del disegno, la ragazza ha spiegato di essere costretta a dover dividere le sedute di trattamento in diverse settimane: “Adesso devo tenere l’anestetico per mezz’ora – prosegue -. Notizia orribile, volete saperla? Purtroppo dovrò dividere le sedute e venire qui due volte settimana perché la prima parte del tatuaggio si è sbiadita mentre la parte inferiore no”. E ancora: “Il tatuaggio è troppo grosso e quindi con una seduta unica il laser non riesce a prendere tutta la grandezza. Fa malissimo anche con l’anestetico, immaginate senza. Un male incredibile: brucia e pizzica. Prima di fare un tatuaggio da oggi in poi ci penserò mille volte“, ha spiegato.