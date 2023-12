Un video di Repubblica ha “pizzicato” l’arrivo in ritardo di Morgan alla Prima della Scala. Secondo il giornalista che ha intervistato il cantante ed ex giudice di X Factor alla fine del Don Carlo, Morgan è arrivato in tempo giusto per l’ultimo atto. “Se sono riuscito a vedere l’opera? No, ultimo arriva il corvo – ha risposto Morgan ai giornalisti – Avevo degli impegni, c’era la finale di X Factor…”.

Il cantante e musicista ha detto di non aver assistito alla finale dello show, ma di aver seguito “dai commenti su Instagram perché ho aperto uno spazio per commentare la finale”. Su X Factor ha quindi proseguito: “È stato terribile alla fine, non ha vinto la musica ma i poteri economici. È stato tremendo al livello umano anche perché se c’è qualcuno a cui interessa l’aspetto umano sono io, cercavo di riportare tutto su un discorso artistico ma non è stato possibile”.