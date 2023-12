Escluso dalla giuria di X Factor, come anticipato da FqMagzine, con tutte le polemiche del caso. Fuori anche da Sanremo 2024, come svela dal sito Dagospia. Marco Castoldi in arte Morgan domenica alle 13.30, come più di quattro milioni di italiani, ha seguito il “Tg1” per l’annuncio dei big in gara a “Sanremo 2024” del direttore artistico Amadeus. “Oh santo cielo che due maroni di cast“, ha scritto nell’ormai famosa chat Whatsapp utilizzata nei giorni scorsi per una conferenza stampa. “Ora vogliamo sapere tutti gli autori delle canzoni e farci delle belle cene a base di complotti”, ha aggiunto Castoldi.

“Come mai il cantante per mancanza di successi è così arrabbiato?”, si chiede il sito diretto da Roberto D’Agostino che fornisce anche la risposta: “Castoldi ha presentato un brano per partecipare al Festival ma Amadeus lo ha bocciato“. Proprio il conduttore è finito nel suo mirino numerose volte, attacchi al suo ruolo e alle sue scelte. Ora la mossa a sorpresa, il tentativo di tornare sul palco dell’Ariston dopo la famosa lite con Bugo nell’edizione 2020.

Morgan escluso, ma in buona compagnia. Ieri FqMagazine ha riportato i nomi di alcuni dei big rimasti fuori dalla lista dei trenta big: da Michele Bravi ad Arisa, ai nomi più over Marcella Bella, Al Bano e Patty Pravo. Fuori anche Bresh, i vincitori dell’edizione 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro, gli Zero Assoluto, Francesco Gabbani, Alexia e Malika Ayane. Per la ventisettesima volta consecutiva è arrivato un no anche per i Jalisse.