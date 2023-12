C’è chi lo ha definito come la succursale del “deposito bagagli di Linate”, chi l’ha bollato come “inguardabile” o “tristissimo”; e chi addirittura “un’albero di airbag” o “una catasta di cuscini”. Stiamo parlando del nuovo albero di Natale di Gucci in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, inaugurato nella serata di lunedì 4 dicembre dal sindaco Beppe Sala. In realtà, appunto, non si tratta del classico abete con i rami verdi, le lucine e gli addobbi: piuttosto è un’installazione composta da settantotto “pacchi” regalo con l’iconica mostrina horsebit simbolo della maison, sovrapposti per creare una struttura a forma di albero alto quasi nove metri.

“The Gift of Love” è il nome dell’opera, presente anche all’interno delle boutique della casa di moda toscana facente parte del colosso del lusso francese Kering. Il gruppo è riuscito infatti ad aggiudicarsi quest’anno il prestigioso spazio nel cuore dello shopping meneghino ma molti milanesi (e non solo) non hanno apprezzato la novità (costata, tra l’altro, oltre un milione di euro): sui social si sono subito scatenati i commenti, con tanti utenti che rimpiangono l’iconico albero di Swarovski. Da chi l’ha definito come il “deposito bagagli di Linate” o addirittura una “discarica di valigie”, a chi si è spinto a bollarlo come “un’albero di airbag” o “una catasta di cuscini”, sono tante le critiche arrivate in queste ore.

Nell’attesa di vedere il grande albero di piazza Duomo a tema Olimpiadi invernali 2026 (sponsorizzato da Esselunga), si può intanto dare un’occhiata alle altre decorazioni natalizie firmate Gucci in città: oltre all’albero in Galleria e la copertura della volta, il brand ha infatti messo luminarie in via Enrico Martini, via Giacinto Mompiani, via dei Panigarola, via dei Cinquecento e curato l’illuminazione delle facciate di tre scuole in zona Corvetto (IC Marcello Candia in via Polesine, IC Fabio Filzi sede primaria via Ravenna, Scuola dell’infanzia in via Oglio 25).