Sempre sia lodata l’autoironia. Lo spacco della gonna mostrato da Elodie durante un concerto per qualcuno è stato troppo audace. Ma la cantante ha risposto facendo spallucce: “Ce l’ho come tutte”.

Elodie è impegnata in un tour nei palazzetti italiani per portare dal vivo le più recenti hit e le atmosfere da club di “Red Light”, il suo ultimo progetto nato con l’intento di far ballare i fan. Lo spettacolo non delude le aspettative e il pubblico viene catapultato in una grande pista da ballo nella quale Elodie per prima non si risparmia, tra coreografie al cardiopalma e numeri di pole dance. In una delle ultime tappe romane, però, qualcuno ha avuto da ridire circa un outfit indossato dall’artista.

La gonna di Elodie scatena la polemica – La cantante, per interpretare alcune canzoni in scaletta, ha deciso di indossare una gonna rossa dallo spacco vertiginoso che a molti ha ricordato l’“effetto Belen” sul palco di Sanremo 2012. Sui social i commenti si sono divisi tra chi l’ha attaccata per una scelta reputata fuori luogo e inappropriata e chi ha rivendicato il diritto di Elodie di indossare quel che più le aggrada facendo proprie le recenti parole della cantante che a GQ aveva spiegato: “Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne”.

La risposta della cantante – Così, mentre molti si chiedono se sotto quell’outfit audace ci fosse la biancheria intima, la cantante decide di commentare la vicenda su Twitter/X in modo lapidario: “La tengo como todas!”. Si tratta di una citazione di una famosa frase che Laura Pausini pronunciò in Perù nel 2014, quando al termine di un concerto uscì sul palco ma la vestaglia si aprì e l’artista di Solarolo sdrammatizzò con quelle parole divenute poi un tormentone.

Ma non è finita qui. In risposta a chi negli ultimi tempi ha sottolineato una presunta somiglianza tra lei e il calciatore Joao Mario, ex centrocampista interista oggi in forze al Benfica, Elodie scherza: “E comunque ieri tripletta”, alludendo proprio ai gol che l’atleta ha realizzato in Champions League nel match contro l’Inter. Il miglior attacco, spesso, è il sorriso.