“Sono preoccupata e ho tanta paura“. Ludovica Valli si è confidata così con i suoi follower su Instagram, spiegando di essere stata operata d’urgenza per asportare un neo reputato sospetto dai medici. Ora sarà l’esame istologico a fornire la risposta che l’influencer attende con ansia. “Era quasi un anno che rimandavo quella visita” ammette Ludovica mostrando il cerotto che copre la cicatrice, “un po’ per paura, un po’ per la ‘mancanza di tempo’, ogni volta avevo qualche scusa diversa”.

L’appello alla prevenzione – Il momento delicato che l’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo diventa anche l’occasione per lanciare un importante invito alla prevenzione: “Questo per dirvi di volervi bene, tanto bene e controllarvi. Controllarvi non appena sentite/vedete in voi, sul vostro corpo, dentro il vostro corpo… qualcosa che pensiate non vada affatto bene. O anche solo di routine (come in realtà ho sempre fatto io, ma come sono diventata mamma ho perso un po’ di vista me stessa, può succedere), non me ne faccio una colpa, è la vita […] La prevenzione è davvero importante. E ancora una volta, oggi, voglio ricordarvelo”.

Come sta Ludovica Valli – Malgrado l’apprensione l’influencer cerca di rimanere positiva e aggrapparsi a ciò che le dà forza, in primis la sua famiglia: “Non vi nego che sono preoccupata. Non vi nego che ho tanta paura…ma sono fiduciosa. Penso positivo. L’unica cosa che posso fare ora. Difficile, ma ci si prova. Ho i miei figli, la mia famiglia che mi aiuta ogni giorno a farlo. Ora aspetto solo l’esame istologico…saranno giorni intensi (ansiosa come sono io)”. Mamma di Anastasia e Otto Edoardo, Ludovica Valli – legata da tempo a Gianmaria Di Gregorio – non dimentica di menzionare anche i fan che la sostengono sin dai suoi esordi nel dating show di Maria De Filippi e hanno continuato a seguirla pure quando si sono spente le luci della tv e si sono accese quelle di Instagram: “Vi stringo forte, volevo condividerlo con voi, ora ne sentivo la necessità. Fate parte di me, di noi”.