Gwyneth Paltrow ama molto Dakota Johnson. È stata lei stessa a rivelarlo nel corso di una diretta Instagram in cui ha promesso di rispondere “a qualsiasi tipo di domanda” dei suoi fan. Tra i tanti quesiti che le sono stati rivolti, è arrivato anche quello sull’attuale compagna del suo ex marito, il leader dei Coldplay, Chris Martin. “Ami Dakota Johnson?“, le ha chiesto una follower senza tanti giri di parole. “Molto”, è stata la risposta schietta e sincera dell’attrice.

La rivelazione ha spiazzato molti anche perché Gwyneth è solitamente molto riservata sulla sua vita privata: del suo rapporto con la star della saga di Cinquanta Sfumature di Grigio non si sa infatti molto, se non che le due sono state viste chiacchierare insieme alla sfilata di Gucci lo scorso novembre a Los Angeles. Prima di allora erano giù state avvistate nel 2020, quando Dakota aveva trascorso un weekend sugli sci insieme a Gwyneth e Chris Martin ad Aspen. Che sia scattato un triangolo? Presto per dirlo, anche perché nel frattempo la Paltrow ha trovato anche lei un nuovo compagno.