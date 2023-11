Nella giornata di ieri, 29 novembre, sul profilo Instagram di VeryInutilePeople.it era rimbalzata la voce di un probabile ritorno di Filippo Bisciglia come concorrente del Grande Fratello. “Esclusivo: Filippo Bisciglia nuovo concorrente del GF“. L’apparente notizia-bomba ha scatenato i commenti sotto al post. La smentita dello stesso Bisciglia non si è però fatta attendere: sui suoi profili social, il conduttore ha chiarito che la suggestione circolata è priva di fondamento.

Nel video pubblicato ha ironizzato sulla possibilità di partecipazione affermando che “al massimo potrei entrare (nella casa del GF, ndr) e fischiare una canzone”. Intonato un ritornello di Rihanna, il conduttore ha speso due parole per ricordare il ‘bellissimo periodo’ trascorso all’interno del reality di Canale 5. Non manca infine una nota polemica nei confronti di qualche ex concorrente che, uscito dallo show, si sarebbe pentito di aver partecipato: “Io non lo rinnegherei mai a differenza di alcuni“, ha concluso.