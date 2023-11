Presenze misteriose nella casa del Grande Fratello? A sentire Grecia Colmenares sì. È successo la scorsa notte, subito dopo la diretta con Alfonso Signorini. La regina delle telenovelas avrebbe avuto un incontro ravvicinato con un fantasma che l’avrebbe smossa al punto da farla piangere per la felicità. Mentre si trovava in cucina Grecia ha riferito di sentirsi abbracciata da dietro ed è corsa in lacrime in camera dove Mirko e Vittorio si sono voluti sincerare di cosa fosse accaduto. “No ragazzi tutto bene” ha spiegato la concorrente. “Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. No tranquilli nulla di grave sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa che mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito”.

È stata poi la volta di Anita, che ha riferito ai compagni d’avventura quanto osservato in prima persona: “Io ho visto la scena. Eravamo in cucina, lei aveva il piatto in mano, si è girata di scatto e ha urlato ‘Oh’. Poi è andata via! Per fare una prova le ho detto ‘Stanno mangiando il tuo panino torna’, allora ho capito che era una cosa seria e sono venuta qui in camera. Era uno spettro? Ti hanno abbracciata?”, ha quindi domandato. “Ah, ecco perché, quindi era un fantasma. Ragazzi ha fatto una cosa stranissima. Io le ho detto subito ‘Ma hai sentito un fantasma?’. La scena è stata strana”.

I PRECEDENTI – A onor del vero non è la prima volta che gli inquilini della casa più spiata d’Italia parlano di presenze soprannaturali tra le quattro mura di Cinecittà. Nel 2020 Guenda Goria aveva spiegato: “Vedo una donna mora, vestita di nero, con un velo nero, anziana”. Prima di lei Alessia Macari aveva riferito: “Non stavo sognando, era tutto reale. Siamo a Cinecittà. Chissà quante attrici sono passate qui da questi studi, e che ora sono morte? Io non scherzo su queste cose, so quello che ho visto. Era una donna, uno spirito. Mi sono svegliata di notte in cantina e ho visto questa signora. Mi sono spaventata. Su queste cose non si scherza…”. In tempi più recenti, nel 2022 per la precisione, Miriana Trevisan aveva addirittura intavolato una conversazione con la presenza misteriosa: “C’è un’entità qua ragazzi. Piacere spirito, adesso però devi andare in pace. Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità!”.