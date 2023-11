Le luci di San Siro se le sono conquistate Jannik Sinner e Maria Braccini. Se nel gelo meneghino il Milan non è riuscito a battere il Borussia Dortmund, a riscaldare il cuore degli amanti sportivi è apparso il neo vincitore della Coppa Davis con la Nazionale italiana. Da una racchetta a un tiro al pallone, sempre di sport di parla, perché l’amore dell’altoatesino per la competizione è acclarato ma il suo cuore batte anche per la sua compagna. Il campione è stato infatti immortalato con quella che pareva essere la sua ex fidanzata Maria, fornendo la conferma che la frequentazione con Laura Margesin si è ufficialmente conclusa. A meno di smentite.

Tra Sinner e Braccini le cose parevano essere finite nell’estate del 2022 a causa degli impegni sportivi di Sinner, che l’avrebbero allontanato troppo dalla ragazza anche La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso – stando al gossip – sarebbe stata una storia Instagram di coppia pubblicata da Margesin, nella quale di fatto ufficializzava la relazione col tennista. Jannik preferiva invece rimanere lontano dai riflettori. Braccini è invece una modella che sui social ha 150.000 follower, nonostante abbia un profilo privato. I due si sarebbero conosciuti sul web, quando ancora il tennista non aveva la fama attuale. Sinner aveva anche parlato di lei su Radio Sud Tirol: “Stiamo insieme da settembre, è una tipa molto tranquilla, non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta”, aveva spiegato. E l’amore pare tornato.