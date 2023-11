Niente apparizioni in tv, interviste, dichiarazioni rilasciate a quotidiani o rotocalchi. Ilary Blasi ha deciso di raccontarsi a modo suo con “Unica”, docufilm uscito lo scorso 24 novembre su Netflix. Al silenzio tenuto finora, è seguito un grande rumore mediatico. E senza paletti di alcun tipo, la showgirl e conduttrice ha vuotato il sacco con un racconto che, da poche ore online, è già stato ampiamente commentato da utenti e fan sui social, facendo discutere. A dire la sua sul nuovo prodotto anche Alex Nuccetelli, ‘cupido’, vent’anni fa, della coppia Totti-Blasi e grande amico dell’eterno capitano giallorosso.

“Il documentario? Sono sincero, non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già all’inizio e mi era passata la voglia di proseguire”, ha spiegato il pr romano a Tag24. Inoltre, prima di rivelare di avere la bocca cucita, ha voluto sottolineare le parole che Totti, nelle più recenti dichiarazioni al Corriere della Sera, ha speso nei confronti dell’ex moglie: “Spero che questi segnali di pace che ha lasciato lui nell’intervista possano essere raccolti, perché sarebbe importante. Poi, che ti devo dire? Io posso anche parlare poco perché mi sono stati chiesti 80.000 euro di danni da Ilary Blasi, una persona alla quale ho comunque voluto bene”.

Che sia una questione privata o una conseguenza di alcune affermazioni pubbliche, è certo che nella rovente estate di gossip appena trascorsa, la rottura della coppia più famosa di Roma è stata sulle bocche di tutti. E Nuccetelli è più volte apparso in tv per porre una lente d’ingrandimento sulla vicenda, proponendo la propria versione dei fatti. “Posso dire che non ho preso un centesimo dalle mie ospitate. Non li ho mai voluti prendere perché il mio lavoro è altro, sono andato solamente con lo spirito di mettere pace perché non è stato giusto il modo in cui Francesco è stato etichettato – ha garantito il pr –. Ci tengo, anzi, a dire questa cosa che non l’ho mai detta: anche Mara Venier a Domenica In mi disse tramite gli autori quanto avrei voluto percepire. Io ho dichiarato zero perché sto parlando di un amico, alla fine mi sono dovuto pagare l’avvocato da solo”, ha chiosato.

Spazio, infine, anche per parlare della mancata intervista di Ilary Blasi a Verissimo dopo l’annuncio della separazione: “Probabilmente è stato Piersilvio a non volere l’intervista di Ilary, per non creare polemiche” – l’opinione di Nuccetelli –. Il padre era un leader pazzesco, il figlio è più conservativo e forse è meglio, altrimenti avremmo ritrovato uomini in perizoma leopardati correre nei programmi. Tranne Barbara D’Urso che è la numero uno, condivido le sue scelte”.