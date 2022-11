Alex Nuccetelli continua a parlare di Totti e Blasi. Evidentemente al Pupone la cosa va bene e così l’amico non perde occasione per dire la sua. Stavolta, ospite di Turchesando a Radio Cusano, s’è lasciato proprio andare a particolari intimi sulla coppia: “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”. Poi dà la sua opinione, casomai non si fosse capito da che “parte” sta: “Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto”. Ancora, Totti non starebbe bene: “È una fase complicata, non è un momento bello. La loro separazione sembra una tragedia. Ci sono degli attriti. Gli avvocati dovranno fare la loro parte e loro stessi devono cercare di mettersi una mano sulla coscienza. Se fosse dipeso da Francesco, questa storia non sarebbe finita. Puoi fare anche la scappatella ma il suo cuore sarebbe rimasto fedele sempre e solo alla famiglia”. Poteva mancare un’insinuazione su una presunta storia di Ilary Blasi? “In questi anni di tacito accordo tra loro, se lui avesse avuto dieci amanti e lei due, di cui una storia longeva per anni…Un uomo ai piani alti di Mediaset?… Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso, ma per me c’è stata una storia da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma”.