Da tempo i media turchi parlavano di una relazione tra Furkan Palali e la collega Ezgi Eyüboğlu. Le insistenti voci sono state confermate dallo stesso attore che, ospite a Verissimo, ha parlato della loro frequentazione nel salotto di Silvia Toffanin. “Oggi c’è qualcuno (nella tua vita, ndr)”, domanda la conduttrice al modello turco. E lui, visibilmente emozionato, ha confermato, accennando un timido “Sì”. “Da quattro mesi c’è qualcuno nella mia vita“, ha continuato l’interprete di Fikret in Terra amara, dichiarando che l’innamorata è proprio Ezgi: “Lei rispetta molto il mio lavoro. A volte le dinamiche del mio lavoro possono creare problemi per la mancanza di tempo. Ma lei riesce a comprendermi perché fa l’attrice”, ha spiegato.

Dopo aver avuto il ruolo di padre in una serie tv, Furkan Palali ha aperto gli occhi sulla possibilità di diventare genitore, sostenendo di voler avere un figlio in futuro: “Desidero un figlio da quando ho recitato il ruolo di padre in una serie. Ero il papà di una bambina e, a un certo punto, la mamma ci abbandonava, per cui mi trovavo ad occuparmi di lei da solo. Recitare con quella bimba mi ha fatto sentire padre per la prima volta. Da allora desidero un figlio, ma bisogna aspettare il momento giusto perché è una responsabilità”, ha concluso.