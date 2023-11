Paris Hilton diventerà nuovamente madre. L’annuncio arriva a pochi mesi dalla nascita – tramite maternità surrogata – del suo primo figlio London. Il nome non è casuale e sarebbe una scelta della modella che già nel 2022 aveva dichiarato al “The Ellen Show“: “La mia futura figlia si chiamerà London Marilyn Hilton Reum. Marilyn prende il nome da mia nonna e da Londra perché è la mia città preferita e penso che Parigi e Londra suonano bene insieme“. . L’annuncio arriva a pochi mesi dalla nascita – tramite maternità surrogata – del suo primo figlio Phoenix , avvenuta meno di un anno fa. Il post sul profilo Instagram dell’influencer ha scatenato i commenti dei followers, entusiasti per la notizia. L’ereditiera ha spiegato che la bimba arriverà nel 2024 e si chiamerà. Il nome non è casuale e sarebbe una scelta della modella che già nel 2022 aveva dichiarato al “The Ellen Show“: “La mia futura figlia si chiamerà London Marilyn Hilton Reum. Marilyn prende il nome da mia nonna e da“.

Sembra quindi procedere tutto al meglio per Paris che sui social aveva condiviso la gioia di avere il primogenito nella sua vita: “Sono così grata per questa bellissima vita – aveva scritto in una foto pubblicata sui social -. Quest’anno ha portato così tante novità straordinarie, la più incredibile è la maternità. Sono davvero così grata di essere circondata da una famiglia così incredibile, amici unici e un marito amorevole.

Oltre ad aver condiviso la notizia su Instagram, la 42enne ha caricato un video su TikTok in cui rivela ai nipotini l’arrivo di un nuovo membro della famiglia: “Ragazzi, siete emozionati per il vostro nuovo cuginetto?”, chiede lei. E loro domandano: “Hai due bambini?”. “Ho due bambini“, conferma l’imprenditrice. Emozione visibile nel volto di Paris che a corredo del filmato commenta: “Momenti inestimabili. La famiglia è tutto”.https://www.tiktok.com/@parishilton/video/7304907325427535147?is_from_webapp=1&sender_device=pc