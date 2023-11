Ha da poco aperto uno dei primissimi ristoranti (gourmet) per cani. Sì, avete capito bene, perché gli amici a quattro zampe potranno adesso godere di un’esperienza d’alta cucina studiata appositamente per loro. Il locale è stato ideato da Mario e Marco Turano che affiancheranno ad una proposta gastronomica classica molte opzioni per i migliori amici dell’uomo. Il cibo offerto ai cani è quello che anche noi possiamo ordinare, con il solo vincolo che tutto è bollito e non vi sono condimenti come olio o sale.

Il Fiuto Restaurant Drink & Food si trova a Roma vicino Ponte Milvio: oltre a soddisfare i nostri palati, è presente un menù studiato da un nutrizionista veterinario dedicato ai cagnolini. Nulla è lasciato al caso: l’ambiente è immerso in un arredamento di design, dover poter gustare una gustosa cena in compagnia del proprio animale. Una delle parti che più colpiscono dell’attività è quella relativa all’impiattamento, molto curato, che lo chef riserba agli amati cuccioli.

I piatti pensati per i pelosetti comprendono soprattutto delle bowl con riso, proteine e verdure, ma anche abbinamenti più elaborati come l’arista con zucchine e carote alla julienne, oppure il merluzzo con ricotta e zucchine bollite o bocconcini di pollo e purè di patate. “Vengono utilizzati solo prodotti di alta gamma. Vogliamo garantire che quando un cane mangia qui mangi bene come gli umani”, ha spiegato Turano. E ancora: “I cani sono considerati un membro della famiglia e non più solo un animale domestico, per questo quando vengono nel nostro ristorante sono al pari dei padroni”.

Infine, Grammatico, che è anche un addestratore di cani, è lì presente e vigile per assicurarsi che i cani non litighino tra loro e non disturbino i clienti. Al momento però non c’è stato bisogno di alcun intervento, anzi: “Tra alcuni cani è sbocciato l’amore”, ha rivelato.