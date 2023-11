Eleonora Giorgi ha un tumore al pancreas. Ospite a “Pomeriggio Cinque” ed armata del coraggio che l’ha sempre contraddistinta nel corso della sua carriera cinematografica, l’attrice ha annunciato ieri, venerdì 24 novembre, di aver scoperto l’insorgenza della malattia. Il tumore in questione è operabile – fanno sapere i medici – e la Giorgi ha spiegato di condividere tutto percorso con il proprio pubblico, che per lei è come una grande famiglia: “Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l’operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia”, ha detto l’artista. . Ospite a “” ed armata del coraggio che l’ha sempre contraddistinta nel corso della sua carriera cinematografica, l’attrice ha annunciato ieri, venerdì 24 novembre, di aver scoperto l’insorgenza della malattia. Il tumore in questione è operabile – fanno sapere i medici – e la Giorgi ha spiegato di condividere tutto percorso con il proprio pubblico, che per lei è come una grande famiglia: “: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l’operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia”, ha detto l’artista.

La 70enne non si vergogna della malattia ed invita tutti a non nascondere le proprie fragilità: “Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia – ha detto -: una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male”. Quindi, con grande ironia, Eleonora Giorgi ha concluso: “Se dovrò venire (in studio) con una parrucca, ne vorrei una come David Bowie. Poi una come Marylin quando fa gli auguri al Presidente”.