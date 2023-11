Il recupero di Jovanotti dopo l’incidente in bici avuto in Sudamerica prosegue a gonfie vele. Nello show Viva Rai2! capitanato da Fiorello, questa mattina, 23 novembre, è stato chiamato a sorpresa il cantante 57enne che, dopo qualche squillo, ha risposto sorridente alla telefonata. Passati i calorosi saluti iniziali, Lorenzo Cherubini ha raccontato allo showman siciliano che confida di poter tornare a camminare in autonomia entro la fine della settimana. L’incidente dello scorso giugno a Santo Domingo gli era costato infatti la frattura della clavicola e del femore, ma il ‘fermo’ non l’ha abbattuto, anzi. Jovanotti si sente più energico che mai, ha voglia di fare e si vede. Alla domanda di Fiorello su ‘quante canzoni stesse scrivendo’, il disc jockey ha risposto “15 al giorno”.

Durante la conversazione, lo showman ha ironizzato sul cappello indossato dall’artista, definendolo come ‘quello di Napoleone’ e ha detto che spera di poterlo avere come ospite alla fine del suo programma, a maggio. Simpatico, infine, il siparietto in cui lo showman ha ‘incolpato’ Amadeus per l’incidente di Jovanotti, accusandolo scherzosamente di aver architettato tutto quanto.

Quindi, riprendendo un articolo de La Stampa che cita la presenza del cantante al prossimo ‘Festival di Sanremo’, Fiorello ha detto: “Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo ‘Lazzaro’. Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall’incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L’idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato ‘Sono guarito!’, facendo poi l’esibizione”, ha concluso con la sua consueta ironia.