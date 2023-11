Re Carlo III è sempre più pop. Il sovrano ci ha preso gusto nel dare un’immagine di sé e dell’istituzione monarchica al passo coi tempi e ogni occasione e buona per ribadirlo. Come è accaduto ieri sera, quando ha aperto le porte della Ballroom di Buckingham Palace per la cena ufficiale in onore del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e della first lady Keon Hee.

Si trattava della prima visita di stato dall’incoronazione e davanti ai 170 invitati, tra cui i principi di Galles William e Kate, non solo ha parlato brevemente in coreano ma ha anche sorpreso tutti citando il Gangnam style del cantante Psy, brano iconico che diventato un successo planetario nel 2012, sdoganando il made in Seoul. Nel suo discorso ha poi elogiato la “straordinaria capacità della cultura sudcoreana di affascinare l’immaginazione”, anche e se ha ammesso di non avere molto di “quello che potrebbe essere chiamato Gangnam Style”. Da parte sua, il presidente Yoon ha affermato che in gioventù lui e i suoi amici “erano tutti fan dei Beatles, dei Queen e di Elton John”.

Il monarca, affiancato ovviamente dalla regina consorte Camilla, ha poi ribadito l’importanza di una delle grandi lotte che personalmente porta avanti da tempo, quella ambientalista, ricordando l’impegno per diffondere la consapevolezza sul cambiamento climatico fra i giovani della band femminile coreana delle Blackpink, ospiti del banchetto: “Posso solo ammirare il modo in cui riescono a dare priorità a queste questioni vitali, oltre ad essere superstar globali”. Carlo ha poi ricevuto le esponenti della K-Pop band alle quali ha concesso un’investitura come Honorary MBEs, Member of the Order of the British Empire.