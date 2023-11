“Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male”: così Jovanotti racconta ai suoi follower come vanno le cose dopo “il botto”, cioè la caduta dalla bicicletta lo scorso 15 luglio a Santo Domingo. Su Facebook Lorenzo Cherubini spiega di non sapere quanto tempo ci vorrà per rimettersi in piedi: “Nessuno lo sa, neanche gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco. Tra un po’ dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando”. Jova è ottimista ma non manca di pensare a chi lavora con lui: “Ho combinato un gran casino. Io ho la responsabilità dei musicisti e della mia squadra che avevo chiamato per suonare per il 2024, ma che dobbiamo fare? Grazie al cielo sono in gamba e troveranno altro da fare“. I mesi di stampelle saranno altri “4 0 5” perché “i medici dominicani si sono dimenticati di allinearmi il femore”. Il cantante racconta come passa le giornate (leggendo, lavorando) e dà un annuncio molto importante per i fan: “Sento che dentro di me c’è in atto una gestazione di qualcosa di forte e importante“. Nuova musica in arrivo? La aspettiamo, Jova.